Rejs do raju. "Jedno miejsce piękniejsze od drugiego"

W wiosce Manu Huan znaleźć można wszystko, co potrzebne do życia. Nie brakuje tam sklepu, szkoły, policji, bankomatu, hostelu, a nawet... domu publicznego. Lokalsi nie muszą również przejmować się opieką medyczną, bowiem dwa razy w tygodniu - we wtorki i w czwartki - wyspę odwiedza lekarz.