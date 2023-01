Domki na rajskiej wyspie. Nie do wiary, ile potrafią kosztować

W Manu Juan znajdują się sklepiki i choć nie są to duże markety, kupić można w nich niemalże wszystko — począwszy od jedzenia, poprzez kosmetyki, aż po leki. — Kiedyś turystka z Polski skarżyła się, że w hotelu nie może kupić zmywacza do paznokci, a tutaj na Saonie bez problemu dostała aceton. Co prawda sprzedawczyni nie miała w swoim asortymencie płatków kosmetycznych, ale pobiegła do domu i te szybko się znalazły — powiedziała Gosia z Polski, która organizuje wycieczki po Dominikanie, w tym na Saonę.