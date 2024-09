"Rekin duch". Niezwykłe odkrycie naukowców

"Rekiny duchy" są blisko spokrewnione z rekinami i płaszczkami. Nie mają łusek, a ich szkielety są w całości zbudowane z chrząstki. Zazwyczaj żyją one na dużych głębokościach sięgających do 2600 m .

Rekiny należą do grupy zwierząt zwanych spodoustymi. W przeciwieństwie do większości ryb, których szkielety zbudowane są z kości, ich szkielety składają się z tkanki chrzęstnej, podobnej do tej, która tworzy ludzkie uszy czy nosy.

Ryby te odgrywają kluczową rolę w regulowaniu ekosystemów morskich. Są one szczytowymi drapieżnikami morskimi, co oznacza, że nie posiadają naturalnych wrogów, a co za tym idzie, to one regulują liczebność innych zwierząt, polując m.in. na chore, słabe, stare czy bliskie śmierci osobniki.