Turysta płynął kajakiem. Rekin zbliżył się niepokojąco blisko

Do zdarzenia doszło 21 września 2024 r. Kajakarz miał nieoczekiwane spotkanie z rekinem, gdy pływał w okolicach miejscowości Tazacorte na kanaryjskiej wyspie La Palma. Na filmie widać, że rekin podpłynął niepokojąco blisko, co zmusiło kajakarza do obrony wiosłem i... kilkoma groźbami oraz niecenzuralnymi słowami po hiszpańsku.