Remedium na życie za granicą. "Po prostu czerpie się z życia jak najwięcej"

To zależy od kraju i branży. Wiem, że sporo osób po prostu jedzie i szuka pracy na miejscu. Jak najbardziej jest to możliwe. Jednak nie każdemu się to od razu udaje, a oszczędności szybko topnieją. Jest to dość stresujące, dlatego myślę, że lepiej chociaż zacząć proces rekrutacji będąc jeszcze w Polsce.