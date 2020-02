Renowacja XV-wiecznego obrazu. Prace odsłoniły ludzką twarz Baranka Bożego

Dzieło niderlandzkich mistrzów pt. "Adoracja Mistycznego Baranka” zostało poddane kosztownej renowacji. Jednak jej efekty wywołały niemałe zdumienie wśród specjalistów. Okazało się, że Baranek Boży przybrał ludzką twarz.

Mimo iż operacja uznana została za udaną, to i tak przez internautów porównywana jest do słynnej porażki podczas renowacji XIX-wiecznego fresku Ecce Homo (oto człowiek). Wówczas użytkownicy mediów społecznościowych nazywali go prześmiewczo "Ecce Mono" – oto małpa albo "Jeżus". Baranka jeszcze nie ochrzcili w żaden sposób, ale to może być kwestia czasu.