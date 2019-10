Arcydzieło przez lata wisiało w kuchni starszej pani. Jest warte miliony

Dzieło włoskiego mistrza Cimabue z XIII w. zostało znalezione w kuchni pewnej Francuzki. Chodzi o obraz "Chrystus wyszydzany", pochodzący z okresu wczesnego renesansu. Kobieta odkryła jego wartość przypadkiem, podczas wyceny majątku.

Do dziś zachowało się zaledwie 11 dzieł włoskiego malarza, a "Chrystus wyszydzany" swoje ostatnie lata spędził w Compiegne, na północ od Paryża, gdzie zdobił ścianę w kuchni starszej kobiety. Kto wie, ile jeszcze by tam wisiał, gdyby ta nie zdecydowała się na wycenę majątku. Przy okazji okazało się, że Francuzka jest w posiadaniu arcydzieła wartego ok. 26 mln zł (6,6 mln dol).