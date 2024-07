Godz. 9, szła nad Morskie Oko. "Ludzie dziwnie na mnie patrzyli"

Morskie Oko to najpopularniejszy szlak w Tatrach, który w sezonie ściąga prawdziwe tłumy turystów. Niezależnie od tego, czy to dzień powszedni, czy weekend, w kolejce do kas trzeba swoje odstać. Warto też wcześniej zadbać o rezerwację parkingu - przed godz. 9 nie ma już wolnych miejsc.