Reżyser przyłapany. W tych miejscach będzie nagrywany kolejny sezon znanego serialu

"Biały Lotos" to popularny, amerykański serial telewizyjny, emitowany od 2021 roku na antenie HBO. Jego akcja rozgrywa się w luksusowych hotelach międzynarodowej sieci "Four Seasons", które grają rolę filmowych obiektów "The White Lotus". Serial w satyryczny sposób przedstawia urlopy wybranych gości oraz pracę personelu. Ponadto, w żadnym odcinku nie brakuje wątków kryminalnych i zagadkowych.