Riwiera Turecka hitem wśród Polaków. Jesteśmy w czołówce odwiedzających

- Polacy uwielbiają wypoczywać szczególnie na Riwierze Morza Śródziemnego, bo tamtejsze kurorty oferują wszystko, co niezbędne do spędzenia udanych wakacji - mówiła w rozmowie z WP Turystyka Agata Biernat z Wakacje.pl. - Mamy tu szeroki wybór hoteli - zarówno dla par, jak i rodzin z dziećmi - z formułą all inclusive oraz rozbudowaną ofertą sportowo-rekreacyjną. Wiele nich jest położonych tuż przy piaszczystych plażach z łagodnym zejściem do ciepłego morza. Turcja to również wspaniała kultura i liczne zabytki, które możemy poznawać podczas wycieczek fakultatywnych - dodała ekspertka.