Hity ferii 2023. Polacy stawiają na dwa kierunki

Egipt i ZEA - największe hity ferii 2023

Egipt to w biurach podróży najpopularniejszy kierunek w sezonie zimowym od lat. Jest ciepło, blisko i tanio, a hotele działają pełną parą. To idealne miejsce dla osób, które w zimowych miesiącach chcą się wygrzać, nie wydając przy tym majątku. Tydzień w pięciogwiazdkowym hotelu z all inclusive spędzimy w czasie ferii od ok. 2 tys. zł.