Robert Makłowicz: "Niektóre potrawy smakują tylko tam, gdzie powstają"

Jest mnóstwo takich rzeczy. Jeśli odrzucimy barszcz, pierogi, rosół i schabowego, które występują w całej Polsce, ale też w innych krajach, zostanie nam kuchnia regionalna - kaszubska, podhalańska, wielkopolska. Odkrywanie lokalnych smaków to ożywczy prąd, który obserwujemy dopiero od niedawna. Większość z nas jest ze wsi, choć połowa Polaków mieszka w miastach, to mamy wiejskie korzenie. Niestety nasza kultura została zdominowana przez szlachecką, także w kuchni. Ludzie wstydzili się biednych dań. Tymczasem kuchnia południowo włoska, która należy do najatrakcyjniejszych na świecie, to kuchnia biednych ludzi. Spaghetii aglio olio e peperoncino, pizza – to dania ubogich, które urosły do rangi symboli.