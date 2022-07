Rowerem przez Chorwację. Co zobaczyć podczas rowerowej wyprawy?

Sieć dróg w Chorwacji nie tyle zachęca, co wręcz prowokuje do jazdy na jednośladzie. To kraj mnóstwa rowerowych szlaków, którymi można bezpiecznie podróżować. Mimo że są one szalenie zróżnicowane i zarówno zawodowcy, jak i początkujący znajdą coś dla siebie, łączy je jedno: zapierające dech w piersiach widoki. Trasy asfaltowe, leśne, szutrowe… Chorwacja to kraj, w którym turystyka rowerowa prężnie się rozwija, a jazda na dwóch kółkach to niezapomniana przygoda i mnóstwo możliwości do wyboru.