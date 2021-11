Rowerowy autobus hitem w europejskim mieście. Genialny pomysł!

Bicibús w Barcelone

Rodziny z Barcelony wykorzystują rosnącą popularność dojazdów rowerowych do budowania społeczności, a także walczą o bezpieczniejszy, bardziej przyjazny dla środowiska sposób dotarcia ich dzieci do szkoły. Inicjatywa ruszyła we wrześniu w dzielnicy Eixample w Barcelonie i cieszy się coraz większą popularnością.