Zakopane pęka w szwach. "Jak w szczycie sezonu"

Turyści, którzy wybierają się dopiero do Zakopanego, muszą przygotować się na korki i kolejki. Trzeba czekać na stolik w restauracjach czy do kas atrakcji. Na 12 listopada nie można kupić e-biletu na parkingi przy drodze do Morskiego Oka. Nie ma już żadnego wolnego miejsca z 1200 dostępnych.