Rowery elektryczne – nowy trend na rynku

Jeszcze do niedawna kojarzone były ze środkami lokomocji dla osób starszych, chorych lub kontuzjowanych. Skutecznie ułatwiały im poruszanie się i przemieszczanie z miejsca na miejsce. Dziś szturmem wdzierają się na ścieżki rowerowe, górskie trakty oraz ulice naszych miast. Rowery elektryczne zdobywają coraz szerszą rzeszę entuzjastów a jazda e-bikami jest coraz popularniejsza.

Materiały prasowe

Konieczność zmian

We współczesnym świecie jesteśmy świadkami wielu przemian i transformacji, które dotyczą nas osobiście. Nasze miasta łączą się w większe aglomeracje, na ulicach przybywa samochodów, nieustannie rosną ceny paliw. Z drugiej strony coraz bardziej jesteśmy świadomi konieczności życia zgodnie z duchem ekologii oraz zdrowia. Powoduje to między innymi zmianę naszych nawyków w sposobie przemieszczania się i podróżowania. Tutaj z pomocą przychodzi* technologia napędu elektrycznego*, a rower elektryczny wydaje się opcją dostępną dla największej rzeczy ludzi. Sprawnie i ekologicznie, z mnogością korzyści

Rowery elektryczne na pierwszy rzut oka niewiele różnią się od rowerów tradycyjnych. Napędzane są siłą naszych mięśni a wspomagane dodatkowym źródłem energii w postaci silnika elektrycznego. Rower taki ma akumulator, który zasila zamontowany w nim silnik. Akumulator to nic innego jak bateria dla roweru, którą należy ładować podłączając do dowolnego gniazdka elektrycznego. Moc silnika w rowerze elektrycznym to 250 W (powyżej ten mocy mamy do czynienia z motorowerem, który wymaga rejestracji i nie można poruszać się nim na drogach przeznaczonych dla rowerów). Warto zaopatrzyć się w rower z czujnikiem momentu obrotowego, czyli posiadający kontroler współpracujący z czujnikiem ruchu. Taki mechanizm „pomoże nam” w sytuacjach, gdy jedziemy pod większe wzniesienie lub napotkamy opór na pokonywanej powierzchni. Wtedy automatycznie zwiększy się moc silnika i łatwiej pokonamy napotkaną przeszkodę.

Czujnik wyłączy silnik gdy przestaniemy pedałować lub też osiągniemy prędkość przekraczającą 25 km/h. Dzięki takiemu wspomaganiu rower elektryczny daje nam szansę pokonywania znacznie większych odległości, niż w przypadku jazdy tradycyjnym jednośladem, bez odczuwania zmęczenia. Możemy bez większego wysiłku pokonywać także znaczne wzniesienia, co daje możliwość urozmaicenia eksplorowanych terenów i sprawdzenia się w terenie bardziej wymagającym, który budził nasze obawy z uwagi na niedostateczną być może kondycję.

Rowerem takim, pomimo zamontowanego silnika, poruszamy się niemal bezszelestnie, co znacznie zwiększa komfort jazdy. Rower z napędem elektrycznym to także świetne rozwiązanie dla osób, które nie korzystały jeszcze z roweru do celów praktycznych. Dzięki e- bike’owi dojazd do pracy, na uczelnię czy na codzienne zakupy będzie nie tylko szybszy (bez trudu omijamy największe korki nawet w godzinach szczytu), pozwoli odczuć konkretny zysk w naszej kieszeni (pieniądze za eksploatację samochodu, paliwo, bilety komunikacji miejskiej zostają w kieszeni), ale i pomoże zadbać o zdrowie i kondycję dostarczając naszemu organizmowi niezbędną dzienną dawkę ruchu. Osoby przemieszczające się w taki sposób wpisują się także we współczesne trendy żyjąc ekologicznie i dbając nie tylko o zdrowie swoje ale i naszej planety. Wady elektrycznego jednośladu