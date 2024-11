Rozkochuje w sobie coraz więcej Polaków. Już wkrótce paszport nie będzie potrzebny

Jak zaznacza, Marsa Matruh, podobnie zresztą jak Dahab, to miejsca, w których można poznać nieco inny Egipt. - Trudno znaleźć tam resorty z all inclusive. Oczywiście one istnieją, ale nie są tak popularne jak hotele oferujące nocleg ze śniadaniem lub z dwoma posiłkami dziennie. To zachęca klientów do wyjścia poza obiekt, bliższego poznania lokalnej społeczności, spróbowania tamtejszej kuchni i spędzenia czasu w bardziej autentycznym otoczeniu - dodała Marzena German.