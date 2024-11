Idealny na jesień i zimę. Polacy kochają ten kurort

Ceny wycieczek do Egiptu po sezonie są bardzo atrakcyjne. Lot trwa ok. czterech godzin, a pogoda na miejscu jest słoneczna i stabilna. To jeden z najtańszych kierunków na jesień. Tydzień w Marsa Alam jeszcze w tym roku można zarezerwować od 1900 zł z opcją all inclusive.