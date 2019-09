Roztańczony policjant w Tajlandii. Kierując ruchem, dał się porwać muzyce

Na jednej z ulic mieście Ratchaburi w Tajlandii odbywała się parada z ludową muzyką i tańcami. Jednak tańczące na czele pochodu panie nie przykuły uwagi gapiów tak, jak policjant kierujący ruchem. Jego wyczucie rytmu widać na nagraniu, które błyskawicznie obiegło internet.

Jako że przemarsz odbywał się tylko na jednym pasie ruchu, tuż obok uczestników parady przejeżdżały samochody w obu kierunkach. Żeby nie doszło do wypadku ruchem kierowało kilku policjantów, ale zachowanie Kanasy Chaemsawanga przykuło uwagę najbardziej.

Można śmiało powiedzieć, że funkcjonariusz skradł show ludowym tancerkom. Za nimi za paradzie w Ratchaburi szły także woły, ciągnące udekorowane pojazdy, ale one również nie zdołały przyćmić bujającego się w rytm muzyki policjanta.

Nie ma co się dziwić. Chaemsawang zdecydowanie wczuł się w atmosferę zabawy, a energiczne ruchy nie przeszkadzały mu w poprawnym wypełnianiu obowiązków służbowych. Co więcej mężczyzna dodał swoje trzy grosze do melodii, gwiżdżąc przez policyjny gwizdek.