Ruchome wydmy w Słowińskim Parku Narodowym. Krajobraz rodem z pustyni

Do samej Wydmy Łąckiej można dostać się na kilka sposobów – pieszo czerwonym lub czarnym szlakiem turystycznym, rowerem lub meleksem, który dowiezie nas do wyrzutni rakiet, skąd do przejścia jest jeszcze ok. 2 km. Na piechotę do pokonania mamy łącznie ok. 6 km. Warto jednak podjąć to wyzwanie, gdyż po drodze będziemy mogli podziwiać prawdziwie pustynne krajobrazy, rodem z Sahary. Po drodze mijamy Muzeum Wyrzutni Rakiet wraz z odkopaną z piasku prawdziwą wyrzutnią.