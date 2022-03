Słowiński Park Narodowy przypomina o swoim skarbie. "Prosimy, aby ich nie niszczyć"

Przyrodnicy apelują. Ten pnie to prawdziwy skarb

"Bardzo prosimy, aby ich nie niszczyć, nie zabierać ze sobą pamiątki z tego miejsca, ponieważ nie są one trwałe, kruszą się. Pnie mają ok. 3 tys. lat, więc pozwólmy cieszyć się nimi kolejnym pokoleniom. Dodatkowo informujemy, że to obszar ochrony ścisłej, czyli obszar najcenniejszy przyrodniczo jako siedlisko gatunków ptaków, obszar unikatowy" - czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych.