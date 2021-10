Rustam Nabiev. Zdobył ośmiotysięcznik nie mając nóg

Internauci pokochali Rustama

W mediach społecznościowych można obejrzeć wiele filmów pokazujących jak wyglądała jego przeprawa przez najtrudniejsze szlaki górskie. Budzi to podziw wielu ludzi, co zauważyć można po licznych wpisach, które brzmią: "Rustam jesteś superbohaterem", "Podziwiam odwagę i hart ducha", "To co zrobiłeś Rustam, jest niewiarygodne", "Nie ma rzeczy niemożliwych! Wszystko jest do zrobienia, bo wszystko to kwestia wiary w siebie samego i swoje możliwości".