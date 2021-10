Polka i Albańczyk. "Mama zawsze powtarza, że od rozmów z moim ukochanym najbardziej bolą ją ręce"

Z kolei Sazan, zwane albańskim Alcatraz, to stare komunistyczne więzienie. Na wyspie stacjonowało też wojsko. Wciąż stacjonuje tam jedna, mała jednostka, ale dziś to przede wszystkim nietypowa atrakcja turystyczna. Opuszczone, częściowo zrujnowane budynki mieszkalne, kino, teatr, urzędy, bunkry, otoczone taśmą tunele wchodzące w głąb morza… Wszystko puste, trochę straszne. Wyspa, choć otwarta dla turystów, to owiana jest licznymi tajemnicami. Na miejsce można dostać się tylko z wycieczką zorganizowaną. O historii wyspy mówi się raczej mało. Myślę, że w tym, co czytamy w przewodnikach, więcej jest niedopowiedzeń niż informacji. Ale to działa na wyobraźnię. Wszystko możemy zobaczyć, dotknąć, ale opowieść o tym, co działo się na tym skrawku lądu musimy uzupełnić sami we własnych głowach i sercach.