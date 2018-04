Ryanair ma powody do dumy. Jest najbezpieczniejszą linią lotniczą na świecie

Opinie pasażerów dotyczące Ryanaira nie zawsze są pochlebne, dlatego wielu z nich może być zaskoczonych, że jest on aktualnie najbezpieczniejszą linią lotniczą na świecie. Na pierwsze miejsce wskoczył po katastrofie samolotu przewoźnika Southwest.

Jednym z kluczowych czynników decydujących o tym, czy dana linia jest godna zaufania, jest to, ile w jej samolotach, w wyniku wypadków lotniczych czy ataków terrorystycznych, zginęło pasażerów.

Dotychczas pierwsze miejsce w kategorii "najbezpieczniejsza linia lotnicza na świecie" należało do niskokosztowego, amerykańskiego przewoźnika Southwest. Od momentu startu pierwszej maszyny w 1971 r., zapewniła on bezpieczną podróż ok. 1,8 mld pasażerom.