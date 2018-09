Ryanair znów zmienia zasady. "Szczęśliwcy" polecą z darmowym bagażem

Zmiany w polityce bagażowej, które wprowadził pod koniec sierpnia irlandzki przewoźnik, spotkały się z falą krytyki. Linia chcąc nieco załagodzić sytuację, dokonała modyfikacji zasad. Niestety, nie wszyscy skorzystają z hojności Ryanaira.

Taki bilet będzie kosztował 6 euro więcej (ok. 26 zł), jeśli zdecydujemy się na priorytetowy boarding od razu przy rezerwacji. Jeśli podejmiemy decyzję później, cena wyniesie 8 euro (ok. 35 zł). Drugą opcją jest nadanie naszego bagażu przy stanowisku odprawy. Koszt to 10 euro (ok. 43 zł) i nie może on przekroczyć wagi 10 kg.