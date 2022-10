Uratowała wyjątkowego ptaka. "Kołdra z jego puchu kosztuje ok. 20 tys. złotych"

Wyjątkowy puch edredonów

Warto podkreślić, że edredon jest nazywany "miękkopiórem" ze względu na niezwykłą wartość jego puchu, który uważa się za najwartościowszy. Ma doskonałe właściwości izolacyjne i służy do wyboru luksusowej pościeli, śpiworów oraz kurtek. Jak zdradzają leśnicy, cena takiego puchu potrafi sięgać ok. 1,5 tys. zł za kilogram (trzeba go zebrać z ok. 60 gniazd), więc kołdra z takim wypełnieniem może kosztować blisko 20 tys. zł. Nie powinno w takim razie dziwić, że w czasach Wikingów puch ten był walutą.