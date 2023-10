Rzeka czarna jak noc. Naukowcy wszystko tłumaczą

Tajemnica najciemniejszej rzeki

Ruki otoczona jest głównie przez dziewicze lasy deszczowe oraz torfowiska. Naukowcy odkryli, że rzeka posiada w swoich wodach wysokie stężenie rozpuszczonego węgla, co wyjaśnia jej czarną barwę. Węgiel trafia do wód Ruki z otaczającej ją puszczy. Materia organiczna znajdująca się na lądzie, w czasie ulewnych deszczów zostaje wlana do rzeki.