Rzeszów. W centrum miasta powstaje jeden z najwyższych budynków mieszkalnych w Polsce

Biuro architektoniczne ST Architekci zaprojektowało kompleks składający się łącznie z czterech części. Pierwsza to licząca 161 m wysokości wieża, posiadająca 36 pięter. Jej wysokość liczona jest tutaj z masztami i iglicami. Niższy będzie sąsiedni budynek, którego wysokość wyniesie 78 m. Dewelopera napawa duma, że mierzący ponad 160 m obiekt będzie trzecim najwyższym budynkiem mieszkalnym w kraju i jedenastym w Europie. Wyższe w Polsce są tylko Sky Tower we Wrocławiu (212 m) i Złota 44 w Warszawie (192 m).

Olszynki Park w Rzeszowie – co się w nim znajdzie?

W obu wieżowcach znajdą się 292 apartamenty. Największe będą miały nawet do 300 mkw. Pierwsi chętni do zamieszkania już się znaleźli. Ile zapłacą? Od 8 do 10 tys. zł za mkw. Jak wyjaśnia "Gazeta Wyborcza", powstanie także zespół handlowo-usługowy, tworzący pierzeję placu Grotowskiego naprzeciwko ściany frontowej budynku Filharmonii Rzeszowskiej, a także zespół handlowo-usługowy wzdłuż Trasy Zamkowej.