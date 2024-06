Rzucił Paryż dla Kiersztanowa. "Ten świat był nierealny i ludzie mnie fascynowali"

Z kolei za dwa tygodnie jedziemy do Bredynki, do kolegi gospodarza, który zajmuje się produkcją wina z różnych owoców. A 14 lipca, czyli w Dniu Bastylii, znów będziemy w owczarni, gdzie poza targiem będzie koncert jazzowy standardów francuskich. Ale żeby było też bardziej lokalnie, to przetłumaczyliśmy słowa piosenek na polski. Takie wydarzenie to dla mnie i moich sąsiadów okazja do sprzedawania naszych wyrobów, ale przede wszystkim to coś, co nas łączy. Ze sobą, z innymi mieszkańcami regionu, ale też z takim prawdziwym tutejszym życiem. Jego smakami i wyrobami, jego tradycją i kulturą.