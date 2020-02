Rzym vs. koronawirus. Hotelarze mogą stracić pół miliarda euro

Branża hotelarska w Rzymie drży z powodu epidemii koronawirusa w Chinach. I nie chodzi wcale o zarażenie się nim, a o jego wpływ na turystykę. Po wstrzymaniu ruchu lotniczego między Włochami a Chinami hotelarze wyliczyli, że mogą stracić nawet pół miliarda euro.

Po potwierdzeniu dwóch pierwszych przypadków nowego wirusa w Rzymie, włoski rząd natychmiast podjął decyzję o zawieszeniu lotów. A to przyniosło kolejne konsekwencje dla turystyki.

"Porównując to z tym, co wydarzyło się wcześniej z powodu epidemii SARS i zakładając, że obecna kryzysowa sytuacja może potrwać pół roku, straty rzymskich hoteli mogą osiągnąć ok. 500 milionów euro" - ocenił prezes rzymskiej federacji tej branży Giuseppe Roscioli.