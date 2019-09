Rzymski kamień milowy. Miał 2 tys. lat i w Turcji służył za stolik do kawy

Pochodzący z czasów rzymskich zabytek przez ponad 30 lat służył za stolik klientom kawiarni w tureckiej prowincji Aydın. Nikt nie przypuszczał, że kawałek głazu może być kamieniem milowym, mającym 2 tys. lat. Odkrycia dokonał dopiero jeden z archeologów, pracujących w pobliskim muzeum.

Właściciel kawiarni, Zeynel Şenler, znalazł kamień 35 lat temu i ustawił go przed wejściem do swojej kawiarni. Nie był świadomy historycznej wartości znaleziska, więc umieścił na nim marmurową płytę, która służyła jego gościom za blat.

Jednym z gości, który zawitał do kawiarni był Umut Doğan, archeolog z pobliskiego Muzeum Afrodyzji. Zauważył starożytne pismo i zdał sobie sprawę, że ma do czynienia z obiektem historycznym.

Coś, co do tej pory uważano za podstawę stolika, okazało się być kamieniem milowym pochodzącym z czasów rzymskich. Starożytny drogowskaz kierował podróżnych do Afrodyzji, miasta poświęconego bogini Afrodycie, a dzisiaj będącym dużym stanowiskiem archeologicznym.