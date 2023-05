Wycieczka na Kubę w PRL-u. "Traktowali nas jak turystów ze zgniłego Zachodu. Takich z grubymi brzuchami i portfelami"

Pomyślałam ze zgrozą, że za kolejne dolary będę odkupować być może naszą własną aspirynę. O nie! Jak już wyszłam na miasto i trochę rozchodziłam ból, postanowiłam rozejrzeć się za możliwością innych zakupów. Trzeba przecież wydać jakoś te wmuszone peso. W kolejnych sklepach, jeśli tylko w nędznym zaopatrzeniu dostrzegłam coś bardziej atrakcyjnego, to zaraz okazywało się, że trzeba na to posiadać specjalny kupon. W wolnej sprzedaży nie było prawie nic. Skądś to pamiętałam… Tak szłam od sklepu do sklepu, aż weszłam do magazynu, co – sądząc po asortymencie – był miejscem zaopatrującym dzieci i młodzież szkolną. Jakieś skarpeteczki, tornistry, zeszyty… Wszystko reglamentowane.