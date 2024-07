Burmistrz i piromanka. Tę historię ukryto w kopule wieży kościoła

Ujęcie podpalaczki od kilku lat terroryzującej miasto było ogromnym sukcesem burmistrza Goretzkiego. Osobiście przesłuchiwał akuszerkę przez ponad osiem godzin, aż w końcu nakłonił ją do przyznania się do winy. Wielu przypomniało sobie wtedy, że przed wybuchem kolejnych pożarów widziano ją w miejscach i okolicznościach budzących podejrzenia. Gdy w wyniku tych podejrzeń burmistrz polecił ją aresztować, setki ludzi obległo ratusz i niewiele brakowało, by ślepy z gniewu tłum przeprowadził samosąd.