Afera w Egipcie. "Miejsce katastrofy budowlanej i wizerunkowej"

Główny archeolog w Ministerstwie Turystyki i Starożytności Magdy Shaker powiedział, że w takich sytuacjach konieczne jest umieszczenie tablicy wyjaśniającej, "co się dzieje", zwłaszcza w stosunku do odwiedzających to miejsce turystów. Tego jednak nie zrobiono. Shaker uspokoił wszystkich, iż to "nie była rozbiórka", a raczej "usunięcie nowoczesnych, niearcheologicznych materiałów budowlanych z kamiennych brył piramidy".