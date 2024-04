Katastrofa ekologiczna u wybrzeży Egiptu. Straty trudne do oszacowania

Czym jest rafa koralowa?

Rafa koralowa to formacja podwodna stworzona przez koralowce (podwodne parzydełkowce występujące pod postacią polipów). Specyficzne gatunki tworzą twarde struktury wapienne, z których powstaje skała będąca podstawą rafy. Jest to jeden z najpiękniejszych i najbardziej złożonych ekosystemów na świecie. To miejsce, gdzie tysiące gatunków ryb, skorupiaków i innych organizmów żyją w symbiozie z koralowcami.