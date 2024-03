Turyści w Egipcie przerażeni. Śmiertelne niebezpieczeństwo na plażach

Eksperci podkreślają, że kluczowe jest, by mieć świadomość, jak stożek tekstylny wygląda i że jest niebezpieczny. Ten ślimak ma wydłużoną muszlę ze wzorem w pastelowych kolorach - beżowym, liliowym. Dorasta do 15-20 cm długości, ale zdarzają się też mniejsze. Można je spotkać na piaszczystych i kamienistych plażach, w głębinach oraz w płytkiej wodzie przy samym brzegu. Co ważne, przypadkowe nadepnięcie na nie jest tak samo niebezpieczne, jak celowe ich podniesienie. - Jad zawiera taki koktajl trucizn, że zwlekanie w udzieleniu pomocy jest jak śmierć - w najbardziej dosłownym tego słowa znaczeniu - podkreśla doktor Abtan.