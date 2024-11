Koszmar na drodze. Jeleń przebił szybę i wpadł do środka

Koszmar na drodze

Do zdarzenia doszło 28 listopada ok. godz. 6.30. Zdarzenie wyglądało bardzo groźnie. Będący na miejscu policjanci z sokołowskiej drogówki ustalili, iż 44-letniemu mieszkańcowi powiatu sokołowskiego, który podróżował peugeotem, bezpośrednio przed samochód wybiegł jeleń. Niestety nie zdążył wyhamować, dlatego doszło do zderzenia pojazdu ze zwierzęciem, które następnie przebiło szybę czołową pojazdu i znalazło się w jego wnętrzu.