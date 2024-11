Jechał samochodem, gdy zobaczył coś dziwnego. Od razu chwycił za telefon

Do niecodziennego odkrycia doszło w niedzielę w małym górskim miasteczku McBride w Kanadzie. Jeden z mieszkańców Andrea Arnold jechał poboczną, zaśnieżoną miejską drogą, gdy nagle ujrzał spacerującego, małego jelonka. Jego widok od razu przykuł uwagę małym szczegółem.

"Jak do tego doszło, i kto jest za to odpowiedzialny?" - pytają internauci. Na razie nie ma jednak odpowiedzi. Sprawą zajęła się policja. Według pierwszych tropów funkcjonariuszy, zamieszany w sprawę mógł być jeden z mieszkańców miasta.

Służby ostrzegły jednak przed powielaniem tego typu zachowania, gdyż zbliżanie się do dzikich zwierząt może być niebezpieczne. Z drugiej strony, jest to również stres, na który nie powinno się ich bezpodstawnie narażać. Do tej pory, mimo rzucającego się w oczy wyglądu, zwierzę nie zostało odnalezione.