Pokazali widok z kamer. Tłumy to mało powiedziane

W upalne dni pamiętaj o nawadnianiu

W upalne dni pamiętajcie o odpowiednim nawadnianiu się. Jest ono kluczowe dla zachowania zdrowia i dobrej kondycji. Niedobór wody w organizmie może powstać z rożnych przyczyn i prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia. Odwodnienie to stan, kiedy zawartość wody w organizmie spada poniżej wartości niezbędnej do jego prawidłowego funkcjonowania. Jest szczególnie niebezpieczne dla niemowląt, małych dzieci oraz ludzi starszych.