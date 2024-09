Strefa buforowa na granicy z Białorusią będzie obowiązywała dłużej

Jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską na terenie województwa lubelskiego, w tym przypadku nie ma żadnych ograniczeń, co do przebywania w jej okolicy. Na całym odcinku biegnie ona rzeką Bug, co jak wyjaśniaj pogranicznicy, nie zachęca do jej pokonywania przez migrantów. Pomimo tego teren ten cały czas jest patrolowany przez straż graniczną, wojsko oraz policję.