W Lublinie szał. Wejściówki na koncert zniknęły, zanim zaczęto je rozdawać

- Wejściówki na sobotni koncert Budki Suflera rozeszły się w ciągu kilkunastu minut od momentu rozpoczęcia ich wydawania. Łącznie rozdysponowano ich ponad 200 - informuje Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina. - Z całej puli ok. 400 wejściówek część odebrał również zespół, do dystrybucji we własnym zakresie. Tym samym część wejściówek otrzymały osoby oczekujące w kolejce po bilety bezpośrednio od członka zespołu Budki Suflera.