Afera w Hiszpanii. Nie wpuszczono pasażerki do samolotu ze względu na strój

Vueling to jedna z największych linii lotniczych w Hiszpanii, działająca w kraju, w którym, jak się mogło wydawać do tej pory jest olbrzymia tolerancja, wyrozumiałość i swoboda dla turystów, także w sprawach obyczajowych. W kurortach turystycznych na każdej plaży można opalać się toples lub nago na wyznaczonych plażach, legalnie działają tu hotele wyłącznie dla naturystów, swingersów czy gejów. Można też wchodzić do sklepów bez koszulki lub w stroju kąpielowym, czy też paradować prawie nago (np. w stringach) po ulicy, a raczej niekt nie zwróci nam w tej sytuacji uwagi.