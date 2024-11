Problem na Wyspach Kanaryjskich. "To lekkomyślne zachowanie"

17 listopada w kilku częściach Teneryfy pojawiły się ulewne deszcze, co doprowadziło do poważnych problemów na wyspie. Po opadach najbardziej ucierpiał popularny szlak turystyczny El Draguillo w słynnym masywie Anaga w Santa Cruz de Tenerife. Z powodu osunięcia się skalnych kamieni, władze Santa Cruz de Tenerife zdecydowały o zamknięciu dostępu do szlaku El Draguillo. Osuwiska spowodowały niestabilność zbocza górskiego, co stanowi zagrożenie dla turystów i mieszkańców.