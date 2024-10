Gigantyczna kara dla miasta w Europie. Półtora tysiąca leżaków zniknie z plaż

Szef Wojewódzkiej Służby Nadbrzeżnej wszczął i rozstrzygnął sprawę sankcji, a w przesłanym niedawno zawiadomieniu przypomniano Radzie Arony, że "sprawca jest zobowiązany do przywrócenia rzeczy do stanu poprzedniego w terminie określonym w uchwale". W praktyce oznacza to, że z popularnych plaż w najbliższym czasie mają zniknąć m.in. leżaki, parasole, a także muszą zaprzestać w tym miejscu działalności np. szkoły surfingowe, żeglarskie, a także wypożyczalnia skuterów.