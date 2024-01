Nawet 26 stopni w cieniu. Alert na europejskich wyspach

Niespotykane upały na Wyspach Kanaryjskich

Prognoza Met Office wskazuje na napływ bardzo suchego i ciepłego saharyjskiego powietrza z niezwykle wysokimi temperaturami, jak na tę porę roku oraz wilgotnością względną poniżej 30 proc. na obszarach leśnych. Zapowiadane są umiarkowane wiatry ze wschodu na południowy wschód z silnymi porywami od 60 do 90 km/h. Temperatura ma wzrosnąć do 26 st. C w cieniu.