To może być koniec dzikich lokatorów w Hiszpanii. Zmiany w abstrakcyjnych przepisach

Koniec abstrakcyjnych przepisów o dzikich lokatorach, którzy w legalny sposób i bez ponoszenia żadnych opłat zamieszkują cudze nieruchomości w Hiszpanii. Tamtejszy Kongres Deputowanych w połowie listopada 2024 roku przyjął nowe prawo, które ma ograniczyć to zjawisko i doprowadzić do ekspresowych eksmisji.

Zjawisko "ocupas" polega na tym, że do pustych mieszkań, często należących do zagranicznych turystów, banków czy funduszy inwestycyjnych, zorganizowane mafie wprowadzają lokatorów.

"Ocupas" to prawdziwa hiszpańska zmora

Według hiszpańskiego prawa po 48 godzinach od wtargnięcia, czyli najczęściej włamania do nieruchomości nie można już ich wyrzucić. Art. 202 w hiszpańskim kodeksie karnym uznaje za włamanie jest tylko wtedy, kiedy sprawca został przyłapany na gorącym uczynku i właściciel ma zaledwie dwie doby na zgłoszenie tego przestępstwa, aby nielegalnych lokatorów eksmitować natychmiast.

Po upływie tego terminu wezwana na miejsce policja w takich sytuacjach bezradnie rozkłada ręce, a sprawę z wnioskiem o eksmisję można jedynie oddać do sądu, co może potrwać miesiącami, a nawet latami.

Jeżeli nie jest to pierwsze miejsce zamieszkania właściciela nieruchomości i na przykład mieszka na co dzień za granicą to obowiązuje zasada nienaruszalności "ocupas", co wydłuża czas eksmisji. Według danych kilku kancelarii prawnych 80% eksmisji trwa w tym kraju średnio od 4 do 9 miesięcy. Choć sądowe statystyki wskazują, że niektóre procesy cywilne o okupację trwają nawet do 23 miesięcy, jeśli uwzględniają apelacje do Sądów Wojewódzkich. Dzięki szybkim procesom opóźnienia te zostaną drastycznie zmniejszone, co przyspieszy rozstrzyganie sporów i eksmisji.

Hiszpańskie prawo będzie sprzyjało eksmisji "ocupas" © Adobe Stock

Prawo stanie po stronie właścicieli mieszkań

Nowa ustawa przyznaje służbom ratunkowym Policji Krajowej i Guardia Civil prawo do natychmiastowego opuszczenia zajmowanego mieszkania lub domu bez nakazu sądowego. Biorąc pod uwagę artykuł 202, istnieje tylko kilka opcji, które mogą ochronić squattera. Jednym z decydujących aspektów pozostaje to, czy zajmowana nieruchomość ma właściciela, czy nie. Jeśli od tej chwili lokator nie może przedstawić żadnych dokumentów własności, jest to oficjalnie przestępstwo, a nie przestępstwo regulacyjne, jak wcześniej.

To nowe rozporządzenie ma teraz zastosowanie również do drugiego domu, a tym samym chroni również turystów, którzy nie są w nim latem. W takim przypadku sąsiedzi mogliby wezwać policję i bez nakazu sądu ewakuować zajętą ​​nieruchomość. To nowe prawo ma również zastosowanie, jeśli nieruchomość nie jest mieszkaniem, takim jak szopa ogrodowa. Niezbędną podstawą, aby służby ratownicze mogły przeprowadzić ewakuację bez orzeczenia sądu, jest przedstawienie dokumentów właścicielskich. Dlatego opuszczony dom bez właściciela może być nadal zamieszkiwany i ewakuowany tylko na podstawie nakazu sądowego.

Mieszkańcy Hiszpanii będą mogli w końcu spać spokojnie © Nakanarach.pl

Nowe prawo przewiduje również, że szkody wyrządzone przez squattera również muszą zostać pokryte przez niego. Organy śledcze Policji Krajowej i Guardia Civil podejmą również działania przeciwko osobom, które na podstawie fałszywych umów wynajmu czy sprzedaży twierdzą, że oficjalnie kupiły nieruchomość.

W połowie listopada hiszpański Kongres Deputowanych przyjął poprawkę która umożliwi rozpoznanie uzurpacji do nieruchomości i wtargnięcia przed sądem w maksymalnie 15 dni. Nowelizacja objęła przestępstwa uzurpacji i przestępstwa naruszenia miejsca zamieszkania, a co grozić ma do 5 lat więzienia. Nowe przepisy dotyczą zarówno zwykłych domów, jak i drugich czy trzecich, takich jak dom wiejski, z którego korzysta się tylko w weekendy albo przebywa się tymczasowo np. kilka miesięcy w roku, co najczęściej dotyczy zagranicznych turystów.

Nowe przepisy mogą wejść w życie już w pierwszej połowie 2025 r.

Izba niższa hiszpańskiego parlamentu zatwierdziła reformę przepisów, pomimo sprzeciwu socjalistycznego rządu Pedro Sancheza. Poprawka miała poparcie opozycyjnej i większościowej Partii Ludowej (Partido Popular), Baskijską Partię Nacjonalistyczną (PNV), Junts, UPN, Koalicji Kanaryjskiej; oprócz, nieoczekiwanie, Bildu i ERC. Prawicowy Vox wstrzymał się od głosu, a rządząca w Hiszpanii Partia Socjaldemokratyczna PSOE, Sumar, Podemos i BNG głosowały przeciw.

Teraz ustawa trafi do izby wyższej senatu, który w ciągu dwóch miesięcy musi zająć się proponowaną ustawą. Centroprawicowa Partia Ludowa (PP) ma tam większość bezwzględną, zatem należy się spodziewać, że projekt nie zostanie uchylony w trakcie jego rozpatrywania. Po zatwierdzeniu nowych przepisów, w ciągu 15 dni Król Hiszpanii, jako głowa państwa musi zatwierdzić, ogłosić i zarządzić publikację ustawy w Dzienniku Urzędowym (BOE), co następuje w jednym akcie z podpisem monarchy. Sankcje i ogłoszenie są aktami formalnymi, zatem ani król, ani sprzeciwiający się nowym przepisom rząd nie mogą uchylić ustawy.