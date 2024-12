Mierzeja Wiślana. 5 powodów, dla których warto tu przyjechać poza sezonem

W okolicach Sztutowa znajdziecie też prawdziwy rarytas dla fanów starych, kultowych seriali. Aby przedostać się przez Wisłę Królewiecką w Sztutowie, trzeba skorzystać z leciwego mostu zwodzonego. Jednak nie jest to zwykły most, ale filmowy bohater! Od kilku lat stalowa konstrukcja nosi oficjalna nazwę Mostu Czterech Pancernych. Wszystko dlatego, że w tym miejscu realizowany by jeden z odcinków serialu o przygodach czterech pancerniaków. Filmowy most znajdował się pod Berlinem, ale w rzeczywistości zdjęcia były realizowane właśnie w Sztutowie. W filmowych scenach Janusz Gajos podpływa do przeprawy łodzią, wspina się na przęsło i obezwładnia strażników.