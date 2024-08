Niezwykłe miejsce przy granicy z Rosją. "Istnieje spore ryzyko, że zakochamy się od pierwszego wejrzenia"

W książkach Joanny Chmielewskiej zaczytywałam się od dziecka. A że lubię podróże śladami literackich bohaterów i z Gdańska do Piasków jest zaledwie 80 km, bywałam w nich wielokrotnie. Zwykle, za radą pisarki, wiosną lub jesienią. Tym bardziej że właśnie w tym okresie najczęściej na Bałtyku szaleją sztormy, które rozbudzają nadzieję na znalezienie wielkiego jak pięść bursztynu. Poza tym to czas, kiedy nad mierzeją można zobaczyć tysiące ptaków, m.in. kormoranów, które zlatują do nas na lato lub właśnie szykują się do odlotu. Poza sezonem nie ma też turystów. Same zalety.