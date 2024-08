Nowa turystyczna pętla. Na koniec Polski i z powrotem

Co zobaczyć we Fromborku? Nad miastem góruje Wzgórze Katedralne z Bazyliką Archikatedralną z XIV wieku, Wieżą Radziejowskiego z planetarium i tarasem widokowym oraz Wieżą Kopernika, czyli… mieszkaniem słynnego astronoma. To właśnie we Fromborku Mikołaj Kopernik "zatrzymał słońce i ruszył ziemię", to także tu zmarł w 1543 roku i tu został pochowany. Na rynku we Fromborku, na jednej z ławek znajduje się naturalnej wielkości figura Mikołaja Kopernika. Jeśli nie ma tłumów turystów, można przysiąść obok wielkiego mistrza i zrobić sobie kolejne pamiątkowe zdjęcie.