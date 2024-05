Sprawdziliśmy ceny na Mierzei Wiślanej. Wiadomo, za co zapłacimy najwięcej

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że ceny nie są wysokie, ale na tym polega sztuczka z ceną za 100 g. Średnia porcja smażonego fileta z ryby waży 250-300 g, czyli możemy założyć, że będzie kosztowała ok. 55 zł. Do tego frytki za 12 zł, sałatka za 8 i… cena jednego dania szybuje nagle do poziomu 75 zł. Do tego coś do picia, bo ryba tłusta, a frytki słone, no i mamy na rachunku 85 zł. Czteroosobowa rodzina wyjdzie ze smażalni lżejsza o 300–350 zł.